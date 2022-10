Innovazione: confronto sulle eccellenze della Campania alla Sios22 Giffoni Edition (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come saranno le imprese del futuro? A questa domanda ha risposto Michele Costabile, Professore di Marketing alla Luiss Guido Carli e Board Member di LA4G – Luiss Alumni 4 Growth, il quale si è focalizzato sulle due grandi evoluzioni dei nostri tempi: la transizione tecnologica che impatta su tutti i settori dell’industria e dei servizi, unita alla transizione valoriale che, al di là di slogan e di sforzi più o meno autentici, è destinata a spingere verso un nuovo equilibrio tra i processi e una sostenibilità sostenibile. Una sfida che deve trovare l’equilibrio tra le esigenze dei clienti/consumatori e quelle delle imprese.Il coinvolgimento delle persone all’interno di un’organizzazione è l’argomento sensibile al centro dell’intervento di Enrico Pochettino, Head of Innovation & Internationalisation department di Gruppo Iren, che sperimenta progetti di partecipazione volontaria e diffusa aggregando personale da tutte le divisioni in uno spirito di laboratorio di idee. Transizione ecologica e impatto ambientale spingono dal 2015 l’incontro tra le startup di tutto il mondo ed Enel X con più di 13 mila società intercettate e oltre 120 progetti realizzati. Fabio Tentori, Head of Innovation & Sustainability Enel X, si è concentrato su purpose aziendale e azioni concrete destinate a rivoluzionare il business, unendo innovazione e sostenibilità nel progetto Innovability. (segue) (Ren)