- Per non mettere in ginocchio famiglie e imprese, strette dalla crisi energetica e dall’aumento delle bollette, “serve uno stanziamento fra i 40 ed i 50 miliardi”. A dirlo Riccardo Di Stefano, presidente Giovani imprenditori di Confindustria, aprendo a Capri il 37esimo congresso della confederazione. (Rin)