Napoli: chiude via Giuseppe Orsi dal civico 10 al civico 26

- Dalla giornata di ieri è in corso di realizzazione a via Giuseppe Orsi, nel quartiere napoletano dell'Arenella, un intervento di puntellamento della porzione di fabbricato interessata dai dissesti, a partire dal piano terra fino al settimo piano. Allo stato, sono stati puntellati i piani terra, 1 e 2, mentre è in corso di completamento il puntellamento del terzo piano. Considerato che devono essere ancora puntellati 4 piani al fine di completare gli "urgenti ed idonei interventi di presidio" e che occorre adottare ulteriori provvedimenti a tutela della pubblica incolumità, il comune di Napoli ha reso noto che è stata disposta la chiusura del tratto di via Giuseppe Orsi dal n. civico 10 (incluso) al n. civico 26 (incluso), fino alla presentazione a cura del condominio di una certificazione del tecnico incaricato "avente ad oggetto l'ultimazione delle opere e la conseguente messa in sicurezza".(Ren)