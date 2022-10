Cultura: Scenes With Girls, sul palco del Nuovo Teatro Sanità di Napoli il testo della britannica Miriam Battye - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 21 ottobre alle ore 21 arriva sul palco del Nuovo Teatro Sanità di Napoli "Scenes with girls" della drammaturga britannica Miriam Battye, destinataria nel 2020 dell'Harold Pinter Commission del Royal Court e prima scrittrice residente della Sister Pictures. In scena Chiarastella Sorrentino, Chiara Gambino e Giulia Chiaramonte con la regia di Martina Glenda. Tema fondamentale è l'amicizia e il valore che devolviamo ad un rapporto che, a differenza di quello sentimentale, dà tutto senza richiedere alcuna "ricompensa". Replica sabato 22 ottobre ore 21.00 e domenica 23 ottobre ore 18.00. Costo del biglietto 12 euro, ridotto a 10 euro (riservato ad under 25 e over 65). Info e prenotazioni al 3396666426 oppure all'indirizzo e-mail info@nuovoteatrosanita.it Un appartamento e due ragazze che si guardano le spalle l'una l'altra: Lou e Tosh non hanno intenzione di cedere ad uno schema di vita che qualcun altro sembra aver già deciso per loro. Altre amiche, come Fran, sono passate da quella casa, poi si sono fidanzate e sono andate via. Lou e Tosh rimangono e resistono. Hanno la loro amicizia e questo basta. Questo è amore. "Penso che questo lavoro tratti del mondo impossibile in cui vivono le giovani donne – ha spiegato l'autrice - viene detto loro che il loro scopo è trovare qualcuno che le ami, e poi si sentono patetiche perché vogliono trovare qualcuno che le ami. Non ho idea di dove inizi o finisca il desiderio di essere amati. Non so cosa mi appartiene e cosa è solo qualcosa che mi è stato inculcato". (Ren)