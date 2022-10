Agroalimentare: dal 21 al 23 ottobre al polo fieristico di Caserta il Salone Industria Casearia e Conserviera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sic è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero – caseario e conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspetti fondamentali, in linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale: efficienza energetica e imballaggi sostenibili per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni, abbattere i costi e contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione, all'imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto finale. Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell'intera filiera. Nei vari padiglioni saranno in mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del latte. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l'imballaggio. E ancora software di gestione, sistemi e certificazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scientifica, confronto con consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita. Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l'esposizione: talk e dibattiti con gli esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con prodotti realizzati live, direttamente al Salone. (segue) (Ren)