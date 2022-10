Mare: 70 milioni da Intesa San Paolo a supporto del rinnovo della flotta eco green di Grimaldi Lines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha concluso l'accordo per due finanziamenti per un ammontare complessivo di 70 milioni di euro in favore di Grimaldi Euromed, società del Gruppo Grimaldi specializzata nel trasporto merci rotabili in Europa e nelle Autostrade del Mare e nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo con il brand Grimaldi Lines. L’operazione, strutturata dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo, consiste in due finanziamenti finalizzati all’acquisto delle nuove navi Eco Mediterranea ed Eco Adriatica, rispettivamente la decima e l’undicesima della classe Grimaldi Green 5th Generation (GG5G). L’operazione conferma il sostegno di Intesa Sanpaolo a favore della transizione energetica e a supporto degli investimenti legati al Pnrr. (segue) (Ren)