Cultura: sabato all'Istituto Studi Filosofici di Napoli incontro con Federico Faggin, padre del microprocessore

- Sabato 22 ottobre 2022 dalle 10 alle 13 presso l'istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, l'Associazione Culturale Altanur, nell'ambito del progetto "Le Connessioni Inattese 2022" presenta l'Incontro con Federico Faggin dal titolo "La coscienza è fondamentale". Fisico, inventore e imprenditore, Federico Faggin è famosissimo in tutto il mondo come padre del microprocessore e di altre invenzioni che hanno rivoluzionato la tecnologia e la società in cui viviamo. L'incontro si aprirà con i saluti di Giorgio Zinno, Sindaco di San Giorgio a Cremano e del Prof. Gennaro Miele, Direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università Federico II, sarà moderato da Roberto Germano e partirà dal saggio del Prof. Faggin appena pubblicato da Mondadori dal titolo 'Irriducibile - la coscienza, la vita, i computer e la nostra natura', in cui l'autore unisce il rigore scientifico alla spiritualità e si allargherà alle infinite connessioni tra coscienza, teoria dell'informazione, computer e vita. L'iniziativa si svolge in partnership con la Promete Srl_Cnr Spin off Company con il Patrocinio morale della Regione Campania, della Città di San Giorgio a Cremano, del Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" e del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli 'Federico II' nonché della collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Iisf). (segue) (Ren)