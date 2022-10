Sanità: a Napoli nel 2026 il congresso della Società Italiana di Radiologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Significativi i numeri dei congressi Sirm: la media delle presenze registrate negli ultimi congressi si aggira intorno alle 10.000 unità (congressisti 5500-6000, accompagnatori 1500-2000, personale vario 2000;. Il volume d'affari giornaliero presunto per la città ammonta a circa 250.000-300.000 euro per circa 15 giorni e raggiunge la cifra di almeno 1.100.000-1.200.000 euro durante i 4 giorni del congresso. "A questi ricavi - ha spiegato il professor Gallipoli - vanno aggiunte le spese non quantificabili per la durata del soggiorno, il che spiega anche la gratitudine delle istituzioni puntualmente espressa agli organizzatori e ai congressisti, seguendo con grande interesse le fasi preliminari della manifestazione, partecipando alla conferenza stampa di presentazione e all'inaugurazione, ammirando l'esposizione della mostra tecnica". "Insomma – ha concluso – siamo di fronte ad un vero e proprio evento reso tale dalla sua capacità di realizzare una forte sinergia tra organizzatori, istituzioni, mondo accademico, della sanità, delle attività produttive". (Ren)