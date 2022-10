Aeronautica: a Pozzuoli le Frecce Tricolori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le prove generali di oggi, inizia ufficialmente il "Pozzuoli AirShow", evento organizzato da comune di Pozzuoli (Na), Aeronautica Militare, Accademia Aeronautica, AeroClub d'Italia e AeroClub Benevento, che culminerà nell'esibizione delle Frecce Tricolori domenica 16 ottobre a partire dalle 16.30. Il programma della giornata (dedicata alla memoria delle Vittime del Dovere) sarà così articolato: a partire dalla mattina, sarà presente al Lungomare Pertini un simulatore di volo dell'Aeronautica Militare che riproduce fedelmente una vera cabina di pilotaggio di un aereo delle Frecce Tricolori, per provare le stesse emozioni di un volo reale. Alle 16.30 comincerà lo spettacolo, con la simulazione di un salvataggio in mare da parte dell'Elicottero HH139 dell'Aeronautica Militare. A seguire, il sorvolo degli aerei dell'AeroClub Benevento e per finire le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori: mezz'ora di emozioni tutte da gustare con gli occhi rivolti al cielo e al nostro meraviglioso golfo. L'evento è stato reso possibile anche da numerosi sponsor, che hanno partecipato alla manifestazione di interesse indetta dall'Amministrazione Comunale: Serapide Trans, Prysmian Group, Futura s.r.l., TR.IN.CO.N.E. s.r.l., Ricicla - Eco Solution, Ima, Cofin, Sud - Villa Avellino, Giuba s.r.l e Tutela Legale. (Ren)