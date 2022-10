Napoli: quattro delibere della giunta Manfredi sull'edilizia abitativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce, quindi, a Napoli il condomino sociale, un progetto di welfare di comunità - alla cui ideazione hanno fornito un contributo fattivo i consiglieri comunali Sergio D'Angelo e Rosario Andreozzi - che intende superare i classici modelli assistenziali adottando un approccio partecipativo dei condomini volto a sviluppare reti sociali di sostegno basate sul reciproco aiuto. L'obiettivo concreto è dare risposta al bisogno legato all'abitare promuovendo contemporaneamente azioni che favoriscano l'inclusione sociale e promuovano forme di solidarietà tra persone, famiglie e generazioni. La prima sperimentazione sarà realizzata nella struttura di Via San Nicola a Nilo che già dal 1995 fu istituita dal Comune di Napoli per venire incontro al bisogno abitativo di anziani soli in un contesto protetto. I destinatari di questi progetti sono gli anziani soli o in coppia che risultano assegnatari in via definitiva degli alloggi siti nella struttura; accanto ad essi sono accolti nel condominio sociale nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico e che presentano situazioni di fragilità sociale e socio-sanitaria con particolare riferimento alle famiglie con figli minori. Tali cittadini abitano temporaneamente negli alloggi e sottoscrivono "la Carta Solidale del Condominio" che contiene le regole generali per la corretta convivenza e si impegnano in azioni di solidarietà e reciprocità a partire dalle risorse delle fragilità di cui ciascuno è portatore. Le attività potranno riguardare azioni di sostegno personalizzato a specifici abitanti del condominio sociale, come il disbrigo di pratiche e piccole commissioni, l'accompagnamento presso servizi o strutture, la compagnia in determinate fasce della giornata, così come azioni di tipo comunitario come momenti di convivialità, aggregazione, svago, organizzazioni di servizi condivisi. (segue) (Ren)