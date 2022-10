Napoli: quattro delibere della giunta Manfredi sull'edilizia abitativa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo che questa sia la forma moderna e più giusta di fare Welfare garantendo alle persone con fragilità di essere al centro di una progettualità coinvolgente per superare non solo il problema delle abitazioni, ma anche quello della solitudine", il commento dell'assessore Trapanese. "E' un esperimento di innovazione sociale che apre a una nuova idea di residenzialità nel centro storico e ne alimenta la tradizionale mixité socio-culturale, in un contesto a forte pressione turistica sempre meno ospitale per i gruppi a basso reddito", ha aggiunto l'assessore Lieto. Per De Iesu "si tratta di un approccio efficace per coniugare ripristino della legalità e attenzione alle fragilità". Per Baretta "l'insieme delle delibere approvate costituisce un primo importante passo nella definizione di una politica per la casa: dare soluzioni al disagio abitativo e sostenere le situazioni difficili, in un quadro di ripristino della legalità, è la risposta alla particolare emergenza nella quale versa la nostra città". (Ren)