Imprese: Di Stefano (Giovani Confindustria), inverno sarà molto difficile

- “Ci vorrà un coraggio da leoni per superare un inverno che sarà molto difficile”. Questa la previsione di Riccardo Di Stefano, presidente Giovani imprenditori di Confindustria, aprendo a Capri il 37esimo congresso della confederazione. Per far fronte alle sfide, ha aggiunto, “servono nuove energie perché questo non sia un tempo di crisi ma un momento di trasformazione” anche perché “per l’Italia sta suonando forte una sveglia che rimandiamo da anni. L’Italia - ha scandito - sembra essere caduta dal letto e si guarda introno smarrita”. Colpa anche “delle scelte sconsiderate del passato, come affidarsi ad un unico fornire energetico, oggi si abbattono oggi su famiglie ed imprese”, ha concluso. (Rin)