Economia: Profumo (Leonardo), dobbiamo essere consapevoli forza Paese

- La situazione del Paese “è molto complesso ma partiamo con un Pil in crescita, un sistema industriale che è forte, e siamo leader in Europa per l’export: dobbiamo essere consapevoli della forza che abbiamo”. Lo ha affermato Alessandro Profumo, amministratore delegato Leonardo, nel suo intervento in occasione del 37esimo congresso dei Giovani imprenditori di Confindustria. “Dobbiamo sostenere le fasce deboli e dobbiamo capire - ha aggiunto - che non avremo risorse per sostenere” tutte il tessuto imprenditoriale “e su questo dobbiamo fare delle scelte” individuando i settori “trainanti” per il sistema Paese e su questi investire risorse. Il nostro Paese, che “ha competenze tecnologiche molto importanti” deve fare “delle scelte settoriali, individuando i comparti su cui riteniamo che il Paese debba basare il proprio sviluppo”, ha concluso Profumo. (Rin)