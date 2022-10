Commercialisti: Michele Saggese è il nuovo presidente dell'Adc di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea degli iscritti della sezione di Napoli dell'Adc (Associazione Dottori Commercialisti) ha eletto all'unanimità Michele Saggese, presidente per il quadriennio 2022-2026. "Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata dai consiglieri - ha detto Saggese, subito dopo l'elezione - e intendo porre la massima attenzione dell'Associazione sugli sviluppi della professione che in questo periodo storico rischia di andare alla deriva sotto i colpi di un legislatore poco benevolo. Ad oggi i commercialisti per esercitare al meglio la propria professione debbono necessariamente essere iscritti ad almeno sei o sette elenchi diversi (revisori legali, revisori enti locali, curatori fallimentari, amministratori giudiziari, consulenti tecnici etc.) oltre alla iscrizione all'Ordine professionale. La circostanza è a dir poco paradossale considerando il fatto che di tutti questi elenchi solo uno è tenuto dall'Ordine mentre gli altri sono sparsi tra vari enti e tra l'altro pesano parecchio sulle disastrate casse dei colleghi. Inoltre andrà tenuta sotto osservazione la tutela degli iscritti e spingere per una sana e costruttiva lotta alla proliferazione degli adempimenti". (segue) (Ren)