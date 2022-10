Governo: De Luca, elezioni di La Russa e Fontana esempi di politica alla Scilipoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato e di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera dei deputati sono scelte di politica politicante e rappresentano un esempio di politica alla Scilipoti. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, a Capri. "Sono commosso per le scelte fatte. La Russa e Fontana non sono scelte di innovazione ma di politica politicante. Fontana è perfino pericoloso perché rispetto a lui Ferdinando di Borbone era un rivoluzionario", ha affermato De Luca. "Giorgia Meloni è una donna intelligente che sa fare politica, ma con l'elezione di La Russa e Fontana ha dato un esempio di politica alla Scilipoti. Nei confronti di Berlusconi poi non è stata molto garbata perché è persona anziana ed è ancora in viaggio di nozze", ha ironizzato il governatore campano, scommettendo sul fatto che il prossimo governo durerà per la debolezza degli antagonisti e per le logiche di potere. "La Meloni è stata intelligente a sfruttare questo elemento di potere che le viene da una situazione di fatto. Sono molto più prudente sull'azione di governo e sui risultati. Se dici per dieci anni che l'Ue è un aggregato di potere e costruisci un'alleanza con Orban, i polacchi e poi cambi opinione fai bene, ma devi fare un minimo di autocritica. Dopo di che, se si dimostrerà all'altezza del governo, chapeau", ha concluso De Luca. (Rin)