Senato: Iannone (Fd'I), da De Luca accuse gravissime contro elezione La Russa

- "Sono gravissime le dichiarazioni del presidente De Luca, per il quale l'elezione a presidente del Senato di Ignazio La Russa sarebbe avvenuta comprando voti in cambio di incarichi di governo. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di Fd'I in Campania. "Quanto detto, peraltro, è ancora più grave alla luce delle inquietanti minacce di cui proprio il presidente del Senato è stato oggetto nella notte. Piuttosto che esprimere solidarietà e censurare quanto accaduto, De Luca getta fango, mesta nel torbido lanciando accuse che meriterebbero una denuncia. Proprio lui pontifica su una politica senza moralità, dimenticando che in Campania le 'transumanze' e le pressioni sugli amministratori locali sono all'ordine del giorno. Un De Luca che dispensa buoni consigli - prosegue Iannone - ma che fornisce cattivi esempi, dimostrando che per lui valori quali la stima o il rispetto sono sconosciuti, e che quindi un'elezione può essere frutto soltanto del mercimonio e dello scambio di voti. Peraltro da chi consigliava ai propri candidati di offrire fritture di pesce cosa ci si poteva aspettare? L'ennesima conferma del livello infimo di chi guida la Regione Campania e di chi dovrebbe rappresentare i campani", conclude. (Com)