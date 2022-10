Istat: 363.499 istituzioni no profit, in crescita nel Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, come nei due anni precedenti, diminuisce il numero di cooperative sociali attive in Italia (-3,3 per cento). Si riducono anche le istituzioni non profit con altra forma (-1,6 per cento) contrariamente alle fondazioni (+2,9 per cento) e alle associazioni (+0,5 per cento). L’associazione resta la forma giuridica che raccoglie la quota maggiore di istituzioni (85,2 per cento), seguono quelle con altra forma giuridica (8,4 per cento), le cooperative sociali (4,1 per cento) e le fondazioni (2,3 per cento). I dipendenti aumentano tra le associazioni (+4,3 per cento), le fondazioni (+2,9 per cento) e le cooperative sociali (+1,0 per cento) mentre diminuiscono nelle istituzioni non profit con altra forma (-4,5 per cento). La distribuzione dei dipendenti per forma giuridica permane piuttosto eterogenea, con il 52,9 per cento impiegato dalle cooperative sociali e quote che si attestano al 19,6 per cento nelle associazioni e al 15,3 per cento nelle istituzioni non profit con altra forma giuridica. (Rin)