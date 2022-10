© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con La Russa e Fontana per la prima volta l'estrema destra ai vertici del Parlamento della Repubblica. La loro politica oscurantista e liberticida non frenerà i sogni di chi vuole costruire un'Italia migliore anche rispetto alla politica che ha favorito una destra pericolosa." Lo ha scritto in un tweet Luigi de Magistris portavoce di Unione Popolare. (Ren)