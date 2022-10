Ue: Profumo (Leonardo), deve avere capacità difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se vogliamo che l’Europa sia un soggetto politico deve avere anche una capacità di difesa. Dobbiamo ragionare su cosa vuole essere l’Europa”. A dirlo Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, nel suo intervento in occasione del 37esimo congresso dei Giovani imprenditori di Confindustria. Le spese nel settore della difesa “però devono migliorare in qualità” ovvero “lavorare per una spesa europea, avendo ben chiaro che dobbiamo difendere quanto produciamo in Italia”, ha aggiunto. (Rin)