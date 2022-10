Sociale: Commercialisti, l'impatto della riforma del terzo settore sugli enti ecclesiastici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una tematica importante nell'ambito della riforma del terzo settore, e quindi d'impatto anche sugli enti ecclesiastici - ha sostenuto il commercialista napoletano Gianluca Gentile -, è riservata alle attività di rendicontazione. La legge, i regolamenti, le prassi hanno riservato grandissimo interesse a tale tema. Ciò nell'ottica di realizzare modelli che fossero uniformi e, quindi, in grado di dare una chiave di lettura agevole e semplice nel confrontare i dati. Ma vi è di più. L'intento è stato anche quello di offrire ulteriori strumenti, quali la relazione di missione oppure il bilancio sociale, per informare e comunicare la visione e la missione dell'ente". Secondo il commercialista partenopeo Sandro Luciano, alla luce di quanto indicato dalla Suprema Corte con la sentenza del 14 gennaio 2021 (n.56 della Sez. V) si impone una riflessione sulla necessità di un impianto contabile di struttura adeguata alle dimensioni dell'Ente. Tale impianto, se ben strutturato nella sua complessità dei vari conti, si sintetizza in un bilancio analitico dal quale facilmente potranno essere estrapolate le voci necessarie alla redazione dei singoli bilanci di settore, al fine dì analizzare i vari risultati di gestione alla luce delle specifiche norme tributarie vigenti". Al convegno parteciperanno anche Enrico Sarti (Legale della Compagnia di Gesù) che parlerà del patrimonio destinato per gli Enti del Terzo Settore ed Imprese Sociali; Domenico Cozzolino (direttore dell'ufficio legale della Curia di Napoli) che si soffermerà sull'autonomia patrimoniale del patrimonio destinato con esperienze sul campo e casi operativi e Paolo Liguoro (commercialista partenopeo) che spiegherà l'applicazione dell'IRES al 50% e le attività degli enti ecclesiastici: le novità della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 17 maggio 2022. (Ren)