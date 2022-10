Caro bollette: Ciampi (M5S), le istituzioni locali facciano pressione sul Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho aderito con convinzione alla manifestazione pubblica contro il caro bollette organizzata da Confcommercio Campania Distretto di Avellino. Le istituzioni locali hanno il dovere di alzare la voce e fare pressione sul Governo affinché si forniscano risposte efficaci in tempi rapidi. Bisogna promuovere un Energy Recovery Fund a beneficio dei consumatori e delle imprese in tutta Europa, finanziato con il debito dell'Ue. Un piano che ricalchi il Recovery Fund ottenuto dal nostro presidente Giuseppe Conte per far fronte alla pandemia. Il prossimo aumento delle bollette sarà di quasi il 60% nel trimestre ottobre/dicembre. Un salasso per le famiglie e le imprese italiane che hanno già dovuto affrontare un rincaro enorme. Senza un intervento adeguato, oltre ad un inverno molto freddo, rischiamo seriamente di avere migliaia di attività chiuse e danni dalle dimensioni inimmaginabili". A denunciarlo è stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle della Campania Vincenzo Ciampi. "Nella nostra regione, in campagna elettorale, il governatore De Luca ha promesso 400 milioni contro i costi da crisi energetica e inflazione ma ad ora non si vede neppure l'ombra di un centesimo. Annunci senza alcun seguito, eppure la situazione drammatica dovrebbe imporre cautela e rispetto nei confronti dei cittadini. Questo non può essere il momento delle strumentalizzazioni - ha concluso Ciampi - ma di un serio impegno al fianco di chi lavora e produce". (Ren)