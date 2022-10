Cesaro: legali, è pronto a dedicarsi all'accertamento della verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confermiamo che il senatore Luigi Cesaro, in coerenza con le scelte adottate da tempo in ordine alla rinuncia alla candidatura e pertanto all'immunità parlamentare, si è recato, da noi accompagnato, presso i Carabinieri per consentire l'immediata notifica e l'esecuzione dell'ordinanza cautelare a suo carico". Lo hanno affermato il professor Alfonso Furgiuele e l'avvocato Michele Sanseverino difensori del senatore Luigi Cesaro, rinviando alle notizie d'agenzia sull'applicazione dei domiciliari all'ex senatore di Forza Italia. "Da questo momento – hanno aggiunto i legali – il nostro assistito potrà dedicarsi interamente alla propria vicenda processuale ponendosi completamente a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per contribuire all'accertamento della verità e fornire tutti i chiarimenti necessari a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestatigli". (Ren)