Sociale: Commercialisti, l'impatto della riforma del terzo settore sugli enti ecclesiastici (2)

- "L'Odcec di Napoli è il primo ordine d'Italia ad avere istituto una commissione di studio dedicata esclusivamente agli enti ecclesiastici - ha evidenziato Gianluca Battaglia, consigliere delegato dell'organismo partenopeo - dimostrando ancora una volta un'attenzione per un settore particolarmente delicato che richiede competenze specifiche che sono nel 'dna' dei commercialisti". Alessandro Lombardi (direttore generale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), focalizzerà l'attenzione sugli effetti che ha avuto ed avrà nei confronti degli Enti Ecclesiastici. Farà il punto sui problemi affrontati e risolti con la riforma sottolineando i vantaggi che sta apportando. Saranno illustrati i punti ancora da risolvere e si cercherà di accogliere le istanze dal basso per affrontare le questioni che quotidianamente vive il mondo degli Enti Ecclesiastici dando voce alle loro necessità". Lombardi è stato l'estensore della riforma del terzo settore, fornendo varie interpretazioni operative sulla materia e ha partecipato attivamente alla legge sul Registro Unico Enti del Terzo Settore (Runts). Don Tonino Palmese (presidente della Fondazione Polis) porterà il suo contributo al forum confermando che è sempre pronto ad ascoltare chi ha bisogno, al fianco di madri, padri, fratelli e sorelle delle vittime innocenti della criminalità organizzata. Costante è l'attenzione di Don Tonino verso i giovani compresi quelli chiusi in un carcere minorile. Riveste la carica di Preposito dell'Aug.ma Arciconfraternita dei Pellegrini adoperandosi per l'attenzione rivolta alle persone bisognose e ai bambini appartenenti alle famiglie non abbienti del quartiere Montecalvario. (segue) (Ren)