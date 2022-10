Banche: Sace e Unicredit a fianco di Miri spa per fronteggiare rincari energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit ha erogato il suo primo finanziamento assistito da Garanzia SupportItalia di Sace, per un importo di 1,5 milioni di euro, in favore di Mcq s.r.l., società del Gruppo Industriale Miri S.p.A. - specializzata nell’efficientamento energetico. L’obiettivo dell’operazione è supportare la necessità di capitale circolante dell’azienda campana per sostenerla nell’esecuzione del contratto di riqualificazione energetica a favore di EAV, la Società della Regione Campania per la gestione del trasporto pubblico regionale. Garanzia SupportItalia è il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti, nell’ambito del Temporary Crisis Framework varato dalla Commissione europea e valido fino al 31 dicembre 2022, per sostenere i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito destinati a contrastare gli effetti negativi della crisi russo-ucraina e del caro energia sulle imprese italiane. UniCredit ha aderito a Garanzia SupportItalia e l’operazione con Mcq s.r.l. è la prima conclusa dalla banca a livello nazionale nel quadro del nuovo strumento straordinario messo a disposizione da Sace. (segue) (Ren)