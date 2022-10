Banche: Sace e Unicredit a fianco di Miri spa per fronteggiare rincari energetici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Giovanni Paone presidente e amministratore delegato di Mcq s.r.l. – questa operazione è un ulteriore tassello della partnership strategica con UniCredit ed è l’avvio di una proficua collaborazione con Sace. La nostra, infatti, è la prima operazione a livello nazionale, finanziata dal Gruppo UniCredit sostenuto dalla misura SupportItalia, di Sace. Essa palesa la bontà di questa misura straordinaria e insieme la capacità di UniCredit, di essere sempre al fianco delle aziende assistite, con quella rapidità e fattività che oggi il mercato impone”. “Questa operazione conferma la vicinanza di UniCredit alle imprese che stanno fronteggiando le difficoltà legate ai rincari energetici – ha affermato Ferdinando Natali, responsabile per il Sud di UniCredit – siamo particolarmente orgogliosi che la prima operazione conclusa dalla banca nell’ambito della Garanzia SupportItalia sia in favore di una impresa del Sud, che è altresì particolarmente attenta ai temi della sostenibilità ambientale e che negli anni ha avviato una diversificazione del business conquistando posizioni di leadership nel suo segmento di mercato”. “Siamo lieti di essere al fianco di Mcq s.r.l., realtà campana attiva in un settore strategico come quello dell’efficientamento energetico, particolarmente colpito dagli attuali rincari dei prezzi. - ha dichiarato Maria Luisa Miccolis, responsabile Pmi di Sace - Da quarantacinque anni, supportiamo la crescita delle imprese e del Sistema Paese con un’attività capillare sul territorio, anche e soprattutto nelle fasi di crisi. Una missione che attraverso Garanzia SupportItalia si rafforza ulteriormente, fornendo un sostegno concreto al tessuto imprenditoriale italiano”. (Ren)