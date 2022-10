Istat: crisi 2020 colpisce economia sommersa, in calo del 14,1 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al 2019 si osserva una lieve variazione del peso relativo delle diverse componenti: a una riduzione della quota ascrivibile al lavoro irregolare (dal 37,9 al 35,7 per cento) fa fronte un aumento dell’incidenza della sotto-dichiarazione (dal 44,5 al 45,6 per cento), dell’economia illegale (dall’9,5 al 9,9 per cento) e delle altre componenti del sommerso (dall’8,1 all’8,7 per cento). Sono 2 milioni 926 mila le unità di lavoro irregolari nel 2020, in calo di circa 660 mila rispetto all’anno precedente. (Rin)