Televisione: torna "MattinaLive", da lunedì 17 ottobre alle 11.30 su Canale 8 - foto

- Dopo una stagione ricca di successi e di ospiti nazionali ed internazionali, si riaccendono le luci nello studio di "MattinaLive", il morning show della Campania che racconta l'Italia: a partire da lunedì 17 ottobre alle 11.30 il format sarà in onda sull'emittente Canale 8 (numero 14 del digitale terrestre) con la conduzione della pluripremiata giornalista Mariù Adamo. Interviste esclusive ai grandi personaggi, politica, attualità, spettacolo, sport, sanità e sociale: "MattinaLive" continuerà ad essere un osservatorio su un Paese in cambiamento, alle prese con le sfide del presente e le prospettive per il futuro. Tante le rubriche che faranno compagnia ogni giorno al pubblico con un appuntamento fisso con le ricette e la cucina in tempo reale targata "Md". La produzione esecutiva ed il marketing sono affidati a Gianmarco Ravo. "Da Napoli racconteremo la Campania e l'Italia che lottano con determinazione e speranza, con l'obiettivo di superare la crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria e dalla guerra in Ucraina - ha sottolineato Gennaro Coppola, direttore di "MattinaLive". Un'esperienza che si inserisce in un percorso che mi ha consentito negli ultimi anni di dirigere un gruppo di lavoro che ha reso il talk mattutino un punto di riferimento della programmazione televisiva regionale. Ringrazio Canale 8 e, in particolare i fratelli Romano, che hanno condiviso nuovamente e supportato il progetto editoriale, in linea con gli obiettivi dell'emittente che in questi anni ha confermato il suo ruolo di primissimo piano nel panorama televisivo campano. Siamo sicuri di raccogliere anche quest'anno il gradimento del pubblico". (Ren)