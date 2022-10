Napoli: quattro delibere della giunta Manfredi sull'edilizia abitativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta Manfredi ha elaborato una serie di criteri oggettivi con cui dare priorità all'esecuzione degli sgomberi in autotutela: si procederà nelle prossime settimane, infatti, alla "liberazione" degli appartamenti occupati illecitamente come regolarmente denunciato dal legittimo avente diritto oppure certificato dall'autorità competente. Sono una ventina i casi accertati ufficialmente dall'Amministrazione, tra questi il condominio di via Egiziaca a Pizzofalcone. Approvata poi l'erogazione di un sostegno una tantum a coloro ai quali non sarà possibile fornire supporto per rimanere nella casa occupata sino a questo momento: si tratta di un voucher di circa 5mila euro a famiglia per un totale di 500mila euro da appostare in bilancio. Per rientrare tra i possibili destinatari di contributi o per poter aderire al condominio sociale, la giunta ha inteso individuare alcuni indicatori di vulnerabilità. (segue) (Ren)