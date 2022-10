Sociale: Commercialisti, l'impatto della riforma del terzo settore sugli enti ecclesiastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della riforma del terzo settore è di grandissima attualità ed interessa molto da vicino gli enti ecclesiastici in generale. Si tratta di un cammino per alcuni versi rivoluzionario, attesa la considerazione che sia nel codice del terzo settore che nel decreto sulle imprese sociali, è stato riservato agli enti, alle opere e più in generale alle attività degli enti ecclesiastici. Oggi questo tema verrà affrontato nella nostra aula magna, della sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, luogo di formazione teologica e filosofica. Un luogo dove seminaristi, diocesani e laici intraprendono un percorso formativo che li condurrà a confrontarsi con 'la vita comune' nella quale anche il terzo settore avrà un luogo di interesse". Lo ha affermato Mario Imperatori, padre gesuita, decano della Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale presentando l'appuntamento di oggi pomeriggio sul tema "Gli impatti dell'attuazione della riforma del terzo settore sugli enti ecclesiastici", promosso dalla commissione di studio enti ecclesiastici dell'Odcec di Napoli. "I commercialisti sono sempre in prima linea per favorire i colleghi ad ampliare le opportunità di crescita e lavoro", ha sottolineato Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. (segue) (Ren)