Fontana, Pedicini (Greens/Efa): autonomie? Prima eliminiamo spesa storica, rivediamo i lep e restituiamo mille miliardi al Sud

- "Il presidente della Camera neoeletto, il leghista Fontana, chiede oggi di valorizzare le diversità, che definisce "ricchezza dell'Italia". E per evitare di smentire, ipocritamente, il suo credo dichiaratamente omofobo, lo ha fatto con preciso riferimento alle autonomie. Bene, se proprio l'autonomia differenziata deve essere oggi il tema che travalichi la crisi delle imprese e delle famiglie, in uno degli Autunni più neri della storia della nostra Repubblica, allora rimbocchiamoci le maniche e facciamola. Ma con tutti i crismi e con un preciso cronoprogramma. Eliminiamo la spesa storica, redistribuiamo le risorse sottratte al Sud nell'ultimo ventennio, circa mille miliardi e ridefiniamo i livelli essenziali di prestazione. Mettiamo le cose in pari e solo dopo potremo mettere mano a un regionalismo differenziato. Con un Mezzogiorno che potrà da solo a tornare a essere, per usare le parole di Fontana, la vera ricchezza dell'Italia". Così l'europarlamentare del Gruppo Greens/Efa, nel commentare il discorso di insediamento del presidente della Camera Lorenzo Fontana. (Ren)