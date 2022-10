Camera: Lega Campania, Fontana è garanzia di equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al presidente della Camera Lorenzo Fontana, garanzia di equilibrio, serietà e competenza. Per la Campania si inaugura un nuovo percorso di collaborazione istituzionale nel rispetto di quei valori che da sempre difendiamo quali famiglia, lavoro, dignità e tutela dei soggetti fragili. Come primo gruppo di opposizione in Consiglio regionale siamo pronti a fare la nostra parte, nell'interesse di tutti i cittadini campani". Così una nota i consiglieri regionali della Lega in Campania.(Ren)