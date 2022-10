Pil: Antonelli (EY), nel 2022 +3,2 per cento, nel 2023 +0,2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello econometrico di Ernst & Young prevede che l'Italia “chiuda il 2022 con una crescita reale del 3,2 per cento rispetto al 2021 e prevede che nel 2023 la crescita economica sarà dello 0,2 per cento. Eppure, mai come in questi momenti, il futuro non è scritto: la variabile è l'energia che imprenditori, aziende e persone saranno in grado di immettere nel sistema”. Lo ha chiarito Massimo Antonelli, amminsitratore delegato di Ernst & Young in Italia, in occasione del 37esimo congresso dei Giovani imprenditori di Confindustria. Secondo i dati dell'EY Ceo Outlook Pulse, il 94 per cento degli imprenditori italiani “sono preoccupati dall'impatto dell'inflazione, ma dimostrano il dinamismo e la consapevolezza necessari per continuare a investire nel processo di trasformazione del business: il 66 per cento dei Ceo italiani nei prossimi 12 mesi incrementerà il capitale investito, indirizzandolo a rafforzare ricerca e sviluppo, acquisire nuove competenze e accelerare la trasformazione digitale e sostenibile”. In questo contesto, ha aggiunto, aziende e imprenditori “giocano un ruolo fondamentale anche nella partita sociale: per quanta energia si possa immettere nel sistema, non ci sarà crescita né futuro senza investimenti sulle persone, le loro competenze e loro inclusione nel mondo del lavoro”, ha concluso. (Rin)