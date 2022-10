Trasporti: Spinaci (Unem), 80 per cento immatricolazioni auto elettriche non è fatta da privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non siamo contrari all'auto elettrica, noi siamo per la neutralità tecnologica che consenta a tutte le fonti di energia di trasformarsi in senso di decarbonizzazione. L'80 per cento delle immatricolazioni elettriche vengono di fatto dagli enti pubblici e dalle grandi flotte. I privati sono pochissimi". Lo ha affermato oggi il presidente di Unem (unione energie per la moblità), Claudio Spinaci, durante il suo intervento alla tavola rotonda "Pensare in modo differente per muoversi in modo intelligente", in corso nell'ambito della "Next Mobility Exhibition", a Rho Fiera Milano. "Oggi con i prodotti tradizionali copriamo il 90 per cento del fabbisogno. Se non ci evolviamo noi sarà difficile raggiungere risultati", ha concluso Spinaci. (Rem)