Cultura: lingua napoletana, per l'Accademia Napoletana troppe ambiguità e criticità nel percorso di tutela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qualche tempo a questa parte è palese l'interesse per il Napoletano e non solo a Napoli: sono nate e continuano a nascere numerose iniziative, anche sui social media, purtroppo a volte "arrangiate" e non con valenza scientifica, con l'intento di "salvare" e divulgare l'idioma di Eduardo De Filippo e Raffaele Viviani e della celeberrima canzone napoletana. Con una legge della Regione Campania, già da qualche anno, è stato costituito un comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, presieduto dallo scrittore Maurizio De Giovanni. Il 10 ottobre scorso è la data di inizio di una serie di incontri circa il Napoletano nella sede dell'Istituto Français di Napoli, iniziativa presentata al pubblico e alla stampa il 3 ottobre. A proposito di queste recenti attività che avrebbero lo scopo di valorizzare l'idioma Napoletano il prof. Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana, per la tutela della lingua e cultura napolitane, interlocutore Unesco per il decennio internazionale delle lingue autoctone 2022-2032, autore del primo corso di livello europeo di lingua e cultura napoletane ai sensi del Qcer (Quadro Comune di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue), patrocinato dal comune di Napoli e svoltosi nel 2017, nonché di iniziative altamente culturali e didattiche a Napoli, in Europa (Grecia, Spagna, Germania) e nel continente americano, ha dichiarato: "È, in primo luogo, per un adeguato insegnamento del Napoletano, fondamentale tenere conto dei lasciti dei più alti studiosi di questa lingua, come i professori Carlo Iandolo e Raffaele Bracale dei quali sono stato allievo e amico, e battersi per l'introduzione del Napoletano stesso nei programmi scolastici degli istituti d'istruzione e scuole pubbliche almeno nella città di Napoli. In secondo luogo, ritengo quanto meno contraddittorio ed anzi, molto dannoso, l'accostamento diretto od indiretto allo studio dell'idioma napoletano, di enti culturali come l'Accademia della Crusca che hanno altri compiti e funzioni, (tutela della lingua italiana) in particolare ad esempio con la presenza di suoi esponenti nel comitato regionale campano per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, quanto ancor più nella "promozione" di dizionari e, per così dire "presidii" a corsi che si vorrebbero anche presentare come fortemente "identitari" come quello che si sta realizzando all'Istituto Francese di Napoli". (segue) (Ren)