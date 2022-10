Covid: a Milano 2.356 nuovi positivi, a Brescia 1.163 e a Monza e Brianza 842

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19 i nuovi positivi in provincia di Milano sono 2.356 di cui 924 in città, a Brescia 1.163 e in provincia di Monza e Brianza 842. Di seguito i nuovi casi per le restanti province: Varese (841); Bergamo (829); Como (750); Pavia (489); Lecco (391); Mantova (362); Cremona (311); Sondrio (237); Lodi (196). (Rem)