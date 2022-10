© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per oggi a Napoli e in Campania COMUNE Riunione commissione Infrastrutture. Audizione Tassisti Napoletani. Invitati: Sindacati Tassisti Napoletani; assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, Edoardo Cosenza; Responsabile Area Viabilità e Trasporto Pubblico, Giuseppe D'Alessio. Napoli, via Verdi (ore 10) (segue) (Ren)