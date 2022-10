Disabilità: terminata fase sperimentale piattaforma Cude per garantire diritto a mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Con una lettera inviata ai sindaci, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, e il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, sollecitano la più ampia adesione dei Comuni alla Piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al Cude (Contrassegno unificato disabili europeo), realizzata presso il Ced Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) per agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale, garantendo loro il pieno diritto alla mobilità. Questa soluzione tecnologica, che realizza quanto previsto dal Decreto del ministro del 5 luglio 2021 in attuazione della Legge 145/2018, permette ad un cittadino titolare di Cude di spostarsi con l’automobile in un altro Comune senza dover chiedere preventivamente l’autorizzazione ad accedere nelle aree a traffico limitato e a utilizzare i parcheggi riservati. Dopo la fase di sperimentazione in 16 Comuni che hanno rilasciato 180 codici univoci per gli utenti che ne hanno fatto richiesta, “ora si deve passare alla fase di piena adesione alla piattaforma – si legge nella lettera – fondamentale per la riuscita di questo strumento, che rappresenta un beneficio concreto per semplificare e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità”. (segue) (Com)