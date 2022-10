Governo: Montaruli (FdI) a 'Nova', con governo politico priorità al caro energia con tetto gas e svincolo prezzo energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che sia una priorità che l’Italia faccia tutto il possibile per ottenere il tetto al prezzo del gas e attuare lo svincolo del prezzo del gas da quello dell’energia elettrica. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' la deputata Piemontese di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, recentemente rieletta nel collegio di Torino Nord.Giorgia Meloni ha ribadito più volte, anche di recente, l’opportunità offerta da un ‘governo politico’. In questo senso, quali saranno le prime mosse di inizio legislatura per rompere con il recente passato, spesso occupato da figure tecniche?Quelle che abbiamo indicato nel programma. I governi politici sono tali perché hanno a capo persone che vengono da un percorso politico e che sono state elette sulla base delle proposte effettuate non solo in campagna elettorale ma già da prima. Ora il tema centrale da affrontare sarà sicuramente quello del caro energia. (segue) (Rpi)