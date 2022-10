Governo: Montaruli (FdI) a 'Nova', con governo politico priorità al caro energia con tetto gas e svincolo prezzo energia elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quali sono le principali istanze del territorio che porterete come gruppo Piemontese?Prima di tutto devono ancora arrivare i fondi per la Regione Piemonte destinati al welfare. Il mio avversario Stefano Lepri aveva detto che erano stati sbloccati, ma in Regione non vi è notizia a quanto mi risulta. Iniziamo a fare l’ordinario e faremo lo straordinario anche per Torino e il Piemonte. Certamente per Torino dobbiamo affrontare seriamente il tema della sicurezza trascurato per troppi anni è degenerato in alcuni quartieri. Il punto centrale però, per rilanciare Torino, è quello di porla al centro della politica. Se la nostra città in questi anni ha visto fuggire delle occasioni è stato per responsabilità di amministrazioni locali incapaci, ma anche di una classe dirigente che a Roma aveva poco interesse a valorizzarla. Lavoreremo perché questo scenario possa realmente cambiare ora.Tra Torino e il Piemonte, nonostante le differenze di colore politico, si sta cercando di collaborare per il territorio. Pensate di seguire la stessa linea di pensiero anche in Parlamento con le opposizioni e nel rapporto con le giunte di colore politico diverso come Torino?Dipende le opposizioni che lavoro faranno. se vorranno unirsi a noi in battaglie per la difesa del nostro territorio ben volentieri. D’altra parte noi stessi abbiamo cercato in questa legislatura di pensare prima agli interessi di Torino e del Piemonte. Un esempio per tutti è stato quello del centro di intelligenza artificiale, unico nel capoluogo piemontese. Lo abbiamo sostenuto fin dall’inizio se poi si è trasformato in altro è stato responsabilità di chi ha governato purtroppo. (segue) (Rpi)