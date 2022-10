Governo: Montaruli (FdI) a 'Nova', con governo politico priorità al caro energia con tetto gas e svincolo prezzo energia elettrica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra due anni ci saranno le elezioni regionali in Piemonte. Puntate al motto ‘squadra che vince non si cambia’ provando a ricandidare Cirio, oppure state vagliando delle alternative?L’argomento al momento non è in discussione. Cirio e la sua giunta, grazie all’impegno anche dei nostri assessori, stanno lavorando bene. Ogni eventuale ulteriore valutazione è prematura e non può prescindere peraltro dal diretto interessato. (Rpi)