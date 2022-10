Napoli: domani inaugurazione plessi scolastici Musto e Fedra via Sant'Ignazio di Loyola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdi 14 ottobre, alle ore 9.00, in via Sant'Ignazio di Loyola, si terrà l'inaugurazione dei plessi di nuova costruzione Musto, scuola media statale, e Fedro, scuola comunale dell'infanzia Ex Verne. Interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessore all'istruzione Maura Striano, l'assessore regionale alla scuola Lucia Fortini, la Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato e la Presidente della Municipalità 5 Clementina Cozzolino. (Ren)