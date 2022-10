Campania: Biologicamente al Sial di Parigi per il Salone Internazionale dell'Alimentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sabato 15 a mercoledì 19 ottobre 2022 Biologicamente si trasferisce al Sial di Parigi- Per 5 giorni, il progetto proseguirà nel cuore della Francia, portando le sue attività nel contesto privilegiato del Salone Internazionale dell'Alimentazione. Un team di esperti parteciperà all'imperdibile appuntamento biennale per i professionisti del settore food & beverage, per discutere con le aziende dell'agroalimentare internazionale. L'obiettivo è sensibilizzare visitatori ed espositori ai temi del biologico e all'importanza della certificazione Sqnpi. Un'occasione per incontrare partner d'eccezione, scambiare opinione e divulgare la cultura della sana agricoltura. "Per essere davvero competitivi, crediamo sia giunto il momento per le aziende di aggiungere alla capacità di offrire un prodotto dagli elevati standard di qualità anche il coraggio da parte degli imprenditori di ambire ad elevati livelli di sostenibilità dei processi e delle coltivazioni - ha dichiarato Carmine Papace presidente TerrAmore, l'Op che si fa promotrice del progetto - l'Italia non deve temere i mercati perché da tempo sta dando prova di essere un passo avanti rispetto agli altri Paesi, con la sua rigorosa attenzione alla sicurezza alimentare e alle certificazioni di qualità. L'agricoltura d'altra parte è uno dei pilastri dell'economia nazionale e il settore guardando con lucidità alle richieste dell'Europa avanzate nell'Agenda 2030, dimostra anche grandissimo senso civico e voglia di cambiamento". (segue) (Ren)