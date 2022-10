Campania: Biologicamente al Sial di Parigi per il Salone Internazionale dell'Alimentazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della fiera per tutti i cinque giorni del Salone, la campagna informativa finanziata dalla Regione Campania, dedicata alla diffusione della cultura, dello stile alimentare e della coltivazione biologica - (con la Misura 3 Sottomisura 3.2, tipologia di intervento 3.2.1) con l'azione di "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" del PSR 2014/2020 - propone un calendario di 2 seminari al giorno, dedicati al tema del biologico e rivolti ad operatori del settore. Durante gli incontri i tecnici di Biologicamente illustreranno con una presentazione le motivazioni e gli obiettivi del progetto, con dei focus di approfondimento sull'importanza del biologico come metodo di coltivazione e come mercato all'interno di un'economia sempre più circolare. Saranno inoltre diffusi i dati di un settore a ritmi di crescita continua e decisamente elevati, sia sul lato dei consumi che sul lato della produzione, senza trascurare i vantaggi per l'ambiente e per la salute. (Ren)