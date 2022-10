Napoli: elevati 133 verbali in occasione di Napoli-Ajax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Municipale di Napoli, in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Ajax, tenutosi ieri allo Stadio Maradona, che ha registrato la presenza di oltre cinquantamila spettatori, con l'impiego di cento operatori, tra ufficiali e agenti, ha intensificato il controllo del perimetro esterno dello stadio, al fine di prevenire e reprimere, gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi. I caschi bianchi hanno contestato 133 verbali per infrazioni al Codice della strada, prelevato 65 autovetture in divieto di sosta e sequestrato, un veicolo per la mancata copertura assicurativa. Sono stati verbalizzati 12 parcheggiatori abusivi e sequestrato loro i proventi dell'attivita' illecita. Gli stessi sono stati deferiti all'Autorita' Giudiziaria per recidiva. I controlli hanno riguardato anche la regolarita' dell'esercizio delle attivita' commerciali. Trenta i controlli eseguiti per l'accertamento del possesso delle autorizzazioni e della regolarita' delle occupazioni di suolo pubblico dai quali sono scaturiti dodici sequestri di merce, tra gadget e bibite. (Ren)