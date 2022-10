© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre chi si dedichi a tempo pieno alla ricostruzione. Non ripeteremo l'errore del precedente Governo che insediò un commissario che aveva contemporaneamente più incarichi. L'epoca di Legnini è finita e purtroppo senza risultati. Ischia ritroverà la sua centralità". Così, in una nota, Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. (Ren)