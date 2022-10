© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le votazioni del Presidente del Senato ne siamo certi, il M5s è l'unica opposizione, gli altri sono diversamente di destra. Io ho dei sospetti, ma il tempo farà in modo di svelare a tutti chi è qui a prendere in giro i cittadini". Lo ha scritto in un tweet il senatore del M5s Orfeo Mazzella.(Ren)