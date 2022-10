Procida 2022: cultura e innovazione a confronto con l'"Innovation Village" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progettisti e innovatori provenienti da tutta Italia e selezionati attraverso una call to action, si sfideranno in due giornate intensive di progettazione e di confronto attorno a quattro issue lanciate da AlmavivA, Eav, Giffoni Innovation Hub e dal progetto Firm del Cnr su temi culturali, ambientali, di mobilità e di innovazione sociale. "Le attività di questi giorni confermano il ruolo di Procida come laboratorio di innovazione sociale e rigenerazione urbana, attivatore di processi virtuosi, con spazi dedicati a transizione ecologica e nuova imprenditorialità culturale e creativa, con uno sguardo al rilancio del Mezzogiorno, sempre più connesso, innovativo e inclusivo", ha spiegato Agostino Riitano, direttore di Procida 2022". "Procida HaC(k)ultura" punta a maturare visioni di un futuro sostenibile a partire da progetti e soluzioni cantierabili con il supporto della tecnologia, Al tavolo della progettazione - ha affermato Francesca Cocco, responsabile dei progetti targati Innovation Village per Procida Capitale della Cultura - ci saranno studenti e ricercatori universitari, progettisti, designers, programmatori digitali, innovatori, imprenditori, professionisti, attivisti specializzati su mobilità innovativa, sostenibile e intelligente, imprenditorialità a base creativa e culturale, ricerca, preservazione, cura dell'ambiente e dell'ecosistema marino. (segue) (Ren)