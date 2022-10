Procida 2022: cultura e innovazione a confronto con l'"Innovation Village" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partecipano all'evento anche riconosciuti esponenti del mondo dell'innovazione e sviluppo - quali Giorgio Ventre, direttore scientifico Apple Developer Academy, Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il turismo, Valeria Fascione, assessore alla ricerca, innovazione e start up della Regione Campania e numerosi esperti del CNR, dell'ISPRA, dell'Università Federico II e di aziende tech che ispireranno e aiuteranno i partecipanti a sviluppare le idee in campo. L'hackathon ospiterà anche un intervento su istituzioni culturali e coinvolgimento delle comunità locali a cura di Anne Taylor Brittingham - deputy director for Education and Responsive Learning Spaces e Donna Jonte - head of Experiential Learning, della Phillips Collection di Washington, accompagnate dalla console per la Stampa e la Cultura, Michelle Lee. Il tutto organizzato in collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli. Al termine delle due giornate saranno premiati i quattro progetti più meritevoli da una giuria di specialisti. L'obiettivo è partire da un progetto pilota pensato su misura per Procida e potenzialmente trasferibile in altri contesti territoriali. (Ren)