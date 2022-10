Cultura: Capri Movie International Film Festival, svelate le opere in concorso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molteplici i temi trattati nelle quattro categorie: dall'isolamento sociale, la solitudine e l'abbandono al superamento di problematiche di coppia. Non mancano tematiche estremamente attuali come le conseguenze della guerra e l'attenzione all'ambiente. Nessuno escluso: bambini ed anziani di etnie diverse sono i protagonisti di storie di vita reali e non, che oltrepassano limiti e barriere veicolando messaggi e soluzioni disparate. Serata d'apertura il 12 ottobre alle 17 con l'omaggio all'attrice americana Hedy Lamarr con la proiezione del documentario "Bombshell", dal 13 al 15 alle ore 20 proiezioni delle opere in concorso, e serata di premiazione domenica 16 ottobre alle ore 20 con l'assegnazione al critico cinematografico Valerio Caprara del premio Carabba, e gli incontri con il regista Sandro Dionisio e l'attore Alessandro Incerto in conversazione con Francesco Bellofatto. (Ren)