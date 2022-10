Imprese: Marsiaj (Unione industriali), aumenti energetici e tassi interesse non sono realistici e sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aspettative e gli indici di fiducia ora stanno flettendo, con la decuplicazione dei costi energetici, il pessimismo sui consumi e l’aumento dei tassi d’interesse che non sono realistici e sostenibili. Lo ha affermato il presidente dell’Unione industriali di Torino Giorgio Marsiaj introducendo l’assemblea degli imprenditori a Torino. “Il momento è drammatico: i fatti preoccupano e l’economia si sta deteriorando. La recessione è data per scontata, con il 2023 che sarà um anno difficilissimo. E pensare che fino a pochi mesi fa eravamo lanciati verso quota 600 miliardi di export - ha continuato Marsiaj -. Se non torniamo a investire e quindi a crescere il problema sarà ingestibile”, ha concluso. (Rpi)